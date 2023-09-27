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Разработчики рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp*

Игнат Далакян
09:59 27.09.2023
С 24 октября текущего года мессенджер будет поддерживаться только на Android версии 5.0 и выше.
Разработчики рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp*
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress
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Разработчики WhatsApp* (сервис принадлежит Meta**, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации) сообщили, что с 24 октября 2023 года не будет поддерживаться на некоторых устройствах.

«Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», - написано на официальной странице мессенджера.

Кроме того, разработчики отмечают, что телефон должен иметь возможность принимать сообщения или звонки, чтобы подтвердить номер. Также сообщается, что невозможно будет создать новые аккаунты на устройствах, которые работают только по Wi-Fi.

Ранее IT-эксперт Павел Синяков рассказал нам, существует ли коммерческий заговор в ограничениях работы WhatsApp*. Специалист отметил, что разработчики вынуждены подстраиваться под требования операционных систем и серверов.

*Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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