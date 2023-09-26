В стране и мире В стране и мире В стране и мире

IT-эксперт Синяков рассказал, есть ли коммерческий заговор в ограничениях работы WhatsApp*

Алина Луговая
16:18 26.09.2023
Павел Синяков рассказал, что разработчики софта вынуждены подстраиваться под требования операционных систем и серверов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Ограничения в работе WhatsApp* на старых  телефонах не связано с коммерческим заговором - разработчики софта сами являются заложниками требований операционных систем и серверов. Об этом «Звезде» рассказал эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков.

Синяков объяснил, что существует два вида программ для смартфонов и компьютеров - первые работают, ничего не требуя, вторые, работающие в онлайн-режиме, как WhatsApp*, подключаются к серверу, у которого могут быть свои директивы на обновление.

Кроме того, по словам Синякова, директиву разработчики софта могут получить от операционных систем смартфонов.

«В каких целях это делается? Можно сказать, что это в целях безопасности. Отчасти это правда - чтобы все работало лучше, быстрее, сильнее, выше. Чаще всего это обусловлено требованием разработчиков ОС. У них какие-то свои протоколы. И софт должен им соответствовать. И писатели софта, такие как WhatsApp*, они просто обязаны это делать по соглашению с разработчиками ОС», - добавил Синяков.

По словам Синяков, если разработчики ОС считают, что какие-то меры должны быть соблюдены, то разработчикам софта остается им следовать.

It-эксперт также опроверг информацию о возможном коммерческом заговоре среди разработчиков софта, поскольку за обновление приложения пользователи не платят деньги.

«Они сами находятся в определенных рамках. Им разрешения (нужно - Прим. Ред.) подать в магазины тех же самых iOS и Google Play, Play Market. Для них тоже есть определенные требования. Они тоже заложники системы, как и все остальные», - заключил Синяков.  

Ранее стало известно, что WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов - с 24 октября им смогут пользоваться обладатели смартфонов с ОС Android версии 5.0 и выше и iOS 12 и выше.

* Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:12 В стране и мире
Херш заявил, что документы о подрыве «Северных потоков» уничтожили сразу
14:52 В стране и мире
Журналист Херш назвал целью подрыва «Северных потоков» снижение влияния РФ на Германию
13:25 Армия
Видео
Шойгу: ВДВ к концу года повысят боевой потенциал в 1,3 раза
11:32 В стране и мире
Rzeczpospolita: польские следователи доказали причастность Киева к падению ракеты в Польше
09:43 В стране и мире
В Нагорном Карабахе подтвердили гибель 20 человек после взрыва на складе с топливом
Популярное
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.