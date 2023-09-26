IT-эксперт Синяков рассказал, есть ли коммерческий заговор в ограничениях работы WhatsApp*

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Ограничения в работе WhatsApp* на старых телефонах не связано с коммерческим заговором - разработчики софта сами являются заложниками требований операционных систем и серверов. Об этом «Звезде» рассказал эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков.

Синяков объяснил, что существует два вида программ для смартфонов и компьютеров - первые работают, ничего не требуя, вторые, работающие в онлайн-режиме, как WhatsApp*, подключаются к серверу, у которого могут быть свои директивы на обновление.

Кроме того, по словам Синякова, директиву разработчики софта могут получить от операционных систем смартфонов.

«В каких целях это делается? Можно сказать, что это в целях безопасности. Отчасти это правда - чтобы все работало лучше, быстрее, сильнее, выше. Чаще всего это обусловлено требованием разработчиков ОС. У них какие-то свои протоколы. И софт должен им соответствовать. И писатели софта, такие как WhatsApp*, они просто обязаны это делать по соглашению с разработчиками ОС», - добавил Синяков.

По словам Синяков, если разработчики ОС считают, что какие-то меры должны быть соблюдены, то разработчикам софта остается им следовать.

It-эксперт также опроверг информацию о возможном коммерческом заговоре среди разработчиков софта, поскольку за обновление приложения пользователи не платят деньги.

«Они сами находятся в определенных рамках. Им разрешения (нужно - Прим. Ред.) подать в магазины тех же самых iOS и Google Play, Play Market. Для них тоже есть определенные требования. Они тоже заложники системы, как и все остальные», - заключил Синяков.

Ранее стало известно, что WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов - с 24 октября им смогут пользоваться обладатели смартфонов с ОС Android версии 5.0 и выше и iOS 12 и выше.

* Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.