Украинские националисты постоянно предпринимают попытки занять поселок Вербовое, однако наша артиллерия не дает им это сделать.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские артиллеристы показали свою боевую работу на участке Работино-Вербовое, где они продолжают сдерживать наступление украинских националистов.

Ежедневно расчеты ствольной и реактивной артиллерии уничтожают десятки боевиков, а также поражают бронетехнику и орудия украинских формирований. Точными ударами наших бойцов были разбиты несколько наблюдательных пунктов противника и пунктов временной дислокации, куда боевики подвозили боеприпасы для штурмовых групп.

Благодаря эффективной контрбатарейной борьбе артиллеристы продолжают удерживать занятые позиции, прикрывают обороняющиеся российские войска на переднем крае. За минувшие несколько дней были уничтожены орудия М777, САУ Krab, БМП Bradley, орудия Д-30, Д-20.

Безуспешные попытки боевиков занять поселок Вербовое все еще продолжаются, однако благодаря работе российских артиллеристов населенный пункт остается неприступным рубежом для сил противника.

«Пытаются закрепиться на южной стороне. Нашим огнем мы это сделать им не даем», - комментирует один из бойцов.

Как рассказали военнослужащие, на их счету уже есть пораженные РСЗО HIMARS и танки Leopard.

«Честно, я ожидал от натовского оружия намного больше, но они не показали себя никак. Вообще никак», - отметил еще один боец.

Ранее МО РФ показали кадры работы расчетов гаубиц Д-30 на Марьинском направлении. Военнослужащие рассказали, как вместо взрывчатого вещества помещают в боеприпасы рулоны с агитационными листовками. В каждом снаряде их более 300 штук. Такие снаряды окрашивают в красный, чтобы не спутать с боевыми.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.