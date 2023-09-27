Российские артиллеристы ликвидировали САУ 2С1«Гвоздика» и пункт боепитания националистов на Купянском направлении.

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Российские военные предотвратили ротацию войск украинских боевиков под Синьковкой. О заслугах артиллеристов на Купянском направлении рассказал представитель группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана», - сообщил Зыбинский.

В ходе боевых действий российские военнослужащие также уничтожили САУ 2С1«Гвоздика» и пункт боепитания националистов вблизи Песчаного и Новоегоровки. Враг потерял примерно два взвода живой силы, беспилотник и станцию спутниковой связи Starlink.

Ранее на этом же направлении в ходе спецоперации подразделения ВС РФ ликвидировали два танка Leopard и две 152-миллиметровые буксируемые гаубицы «Мста-Б». Техника врага была уничтожена вблизи Стельмаховки, сообщил Зыбинский.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.