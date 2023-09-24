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ВС РФ уничтожили два Leopard и две «Мсты-Б» боевиков на Купянском направлении

11:09 24.09.2023
Кроме того, артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали попытку противника провести ротацию на передовых позициях в районе Берестового.
© Видео: Минобороны России © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Подразделения Вооруженных сил России уничтожили два танка Leopard и две 152-миллиметровые буксируемые гаубицы «Мста-Б», а также минометный расчет украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Техника противника была поражена в районах населенных пунктов Стельмаховка, урочище Кринички, Песчаное и Петропавловка, уточнил офицер.

Он добавил, что российские артиллеристы сорвали попытку противника провести ротацию на передовых позициях в районе Берестового, отметив, что общие потери вооруженных формирований украинских националистов составили более роты живой силы, два пикапа и один беспилотник.

Помимо этого, на данном направлении оперативно-тактическая авиация ВС РФ ударила по пунктам временной дислокации неприятеля вблизи Копанок, Першотравневого.

Ранее командир экипажа с позывным «Спартак» рассказал об уничтожении до 30 украинских боевиков в лесополосе. По его словам, вместе с живой силой периодически удается поражать бронетехнику, пикапы, БТР и БМП.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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