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Володин предрек Зеленскому судьбу Саакашвили

Максим Крюков
10:34 08.08.2023
Спикер госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что страны Запада уже устали от президента Украины и «ненасытного киевского режима».
Володин предрек Зеленскому судьбу Саакашвили
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press
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История, которая произошла с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, теперь повторяется с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, напомнив, что грузинский политик оказался ненужным Западу, после чего был осужден у себя на родине, а с Украины, где Саакашвили был председателем Одесской областной государственной администрации, его депортировали и лишили гражданства.

Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что страны Запада уже устали от президента Украины и «ненасытного киевского режима».

«Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково - от них избавляются.
Зеленский - следующий», - написал он в своем Telegram-канале.

Володин также заявил, что экс-президент Грузии «запомнился только жующим галстук».

«Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», - заключил спикер ГД РФ.

Ранее обозреватель American Thinker Александер Марковски объяснил, что значит реплика американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Зеленского о том, что Украина «застряла» с США, сказанная в ответ на недовольство Киева проволочками с вступлением в НАТО. По мнению журналиста, глава Белого дома публично указал украинскому президенту на его роль вассала, от которого ничего не зависит, и его задача только исполнять волю суверена.

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