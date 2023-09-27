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Байдену захотелось залезть на дерево на встрече со спонсорами

Игнат Далакян
08:42 27.09.2023
Американский президент, выступая на мероприятии по сбору средств, пошутил, что хочет залезть на дерево, потому что не хочет домой.
Байдену захотелось залезть на дерево на встрече со спонсорами
© Фото: White House, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о желании залезть на дерево на встрече со спонсорами своей кампании. 

Американский лидер выступал в пригороде Сан-Франциско на мероприятии по сбору средств, как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома. Байден произносил речь во внутреннем дворике частной резиденции, куда были допущены журналисты президентского пула. Один из них написал, что Байден пошутил, что хочет залезть на дерево посреди двора, поскольку не хочет домой.

Однако репортер уточнил, что до конца не ясно, была ли это шутка.

Ранее портал Axios сообщил, что Байден стал носить теннисную обувь, чтобы меньше падать на публике. В материале также отметили, что президент США занимался с физиотерапевтом, чтобы улучшить свой баланс.

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