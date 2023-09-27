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Губернатор Шапша заявил, что завод Volvo в Калуге заработает в этом году

Игнат Далакян
07:47 27.09.2023
По словам главы Калужской области предприятие выйдет на работу в полную мощность в следующем году.
Губернатор Шапша заявил, что завод Volvo в Калуге заработает в этом году
© Фото: Михаил Фомичев, РИА Новости
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что уже в этом году возобновит работу завод Volvo в Калуге. Он отметил, что в следующем году предприятие планирует выйти на полную мощность.

Шапша отметил, что завод обрел нового собственника. По его словам, Volvo теперь российское предприятие, документы уже подписаны.

«Мы ждали этого момента, не опережали события», - цитирует РИА Новости губернатора, который поделился этой новостью во время прямого эфира в соцсети Вконтакте.

Владислав Шапша также сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с руководителем предприятия и после расскажет о планах завода и сроках их выполнения.

«Уже в этом году планируется возобновление работы предприятия, на полную мощность оно должно выйти уже в следующем году», - отметил Шапша.

Ранее в Минпромторге России сообщили, что активы Volvo в РФ получил отечественный инвестор. Ведомство сообщило, что идет работа по скорейшему перезапуску производства.

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