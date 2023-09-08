Активы Volvo в России получил отечественный инвестор

Идет работа по скорейшему перезапуску производства на калужской площадке концерна с ее дальнейшим развитием, сообщили в Минпромторге РФ.

© Фото: Dirk Waem, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Активы Volvo Group в России передали российскому инвестору, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ. Идет работа по скорейшему перезапуску производства на калужской площадке концерна с ее дальнейшим развитием.

Гендиректором автозавода Volvo в Калуге c 7 сентября стал Алексей Санников, который ранее входил в правление Экспобанка предпринимателя Игоря Кима, уточняет РБК. Ряд других активов компании в России также перешли под контроль этого бизнесмена.

Завод Volvo Trucks в Калуге мощностью 15 тысяч грузовиков находится в простое с начала специальной военной операции на Украине и введения санкций. По приказу Минпромторга РФ произведенная на заводе Volvo в Калуге продукция признается отечественной. На ее закупку субъектами РФ выдаются субсидии.

Активы Volvo в России включают в себя также заводы сварки и окраски кабин, четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах, лизинговую компанию и т. д.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что отечественные заводы удовлетворят потребности госструктур в закупках авто. Владимир Путин 3 августа сказал о необходимости пересадить чиновников на российские автомобили.