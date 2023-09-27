К Тайваню приблизились 32 военных самолета и восемь кораблей Китая

К утру 27 сентября Тайвань зафиксировал вблизи своих границ 32 военных самолета и восемь кораблей КНР.

© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress

Минобороны Тайваня сообщило, что за сутки к острову приблизились 32 военных самолета Китая, 16 из которых пересекли больше половины пролива, и восемь кораблей.

«По состоянию на 06:00 (27 сентября. - Прим. ред.) в общей сложности было зафиксировано 32 самолета и восемь кораблей, которые продолжали действовать в районе Тайваньского пролива», - говорится в сообщении на официальном сайте МО Тайваня.

Вооруженные силы острова наблюдают за ситуацией и держат наготове корабли, самолеты и ракетные комплексы наземного базирования для предотвращения возникшей угрозы.

Ранее стало известно, что Китай в ответ на помощь Штатов Тайваню может применить силу. В КНР крайне недовольны тем, что США отправляют на остров оборудование для истребителей F-16. Китайская газета Global Times подчеркивает, что Америка явно пересекла красную линию.