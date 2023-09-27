В стране и мире В стране и мире В стране и мире

К Тайваню приблизились 32 военных самолета и восемь кораблей Китая

Елизавета Егорова
07:03 27.09.2023
К утру 27 сентября Тайвань зафиксировал вблизи своих границ 32 военных самолета и восемь кораблей КНР.
К Тайваню приблизились 32 военных самолета и восемь кораблей Китая
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Минобороны Тайваня сообщило, что за сутки к острову приблизились 32 военных самолета Китая, 16 из которых пересекли больше половины пролива, и восемь кораблей.

«По состоянию на 06:00 (27 сентября. - Прим. ред.) в общей сложности было зафиксировано 32 самолета и восемь кораблей, которые продолжали действовать в районе Тайваньского пролива», - говорится в сообщении на официальном сайте МО Тайваня.

Вооруженные силы острова наблюдают за ситуацией и держат наготове корабли, самолеты и ракетные комплексы наземного базирования для предотвращения возникшей угрозы.

Ранее стало известно, что Китай в ответ на помощь Штатов Тайваню может применить силу. В КНР крайне недовольны тем, что США отправляют на остров оборудование для истребителей F-16. Китайская газета Global Times подчеркивает, что Америка явно пересекла красную линию.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:30 В стране и мире
Al Arabia: число погибших при пожаре на свадьбе в Ираке возросло до 120
05:05 Армия
Видео
Морпехи ТОФ ударили по опорному пункту боевиков из САУ «Гвоздика»
21:35 В стране и мире
Спикер парламента Канады подал в отставку из-за скандала с чествованием нациста
18:24 Армия
Видео
ВС РФ ударили по складу боеприпасов ВСУ в районе Киселевки в Херсонской области
17:52 В стране и мире
УЕФА допустил до международных турниров юношеские российские сборные по футболу
Популярное
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.