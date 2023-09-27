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Spiegel: Шольца и Бербок освистали в немецких городах

Марина Крижановская
06:17 27.09.2023
Жители Германии негативно восприняли появление в своих городах канцлера Шольца и министра Бербок. Они недовольны проблемами в стране и поставками оружия Украине.
Spiegel: Шольца и Бербок освистали в немецких городах
© Фото: IMAGO Thomas Trutschel Glballookpress
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Жители Германии неприветливо встретили канцлера Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок. Они проводят предвыборное турне по стране. Хотя оба политика представляют разные партии: Олаф Шольц - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), Бербок - партию «зеленых», но немцы негативно встретили обоих в разных городах Германии.

Шольц был в центре Нюрнберга. Там толпа его освистала и выкрикивала обвинения. Шольца обвинили в развязывании украинского конфликта, а также инфляции в Германии и проблемах с миграционным кризисом.

Бербок находилась в Аугсбурге, где местные жители обвинили ее в поставках оружия Украине. Как сообщает издание Spiegel, три четверти немцев недовольны проводимой Шольцем и Бербок политикой. Во время проводимых избирательных кампаний в Гессене и Баварии люди жалуются на кризис беженцев, инфляцию, изменение климата.

В конце августа сообщалось, что свыше половины жителей Германии недовольны, как Шольц справляется со своими обязанностями. Проведенный изданием Bild соцопрос показал, что действующая власть теряет доверие немцев: всего лишь 12-ое место в списке удалось занять Шольцу. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказалась рядом - на 11-ой строчке.

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