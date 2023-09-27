Опубликованы кадры последствий удара по складу с боеприпасами ВСУ под Киселевкой
Высокоточным ударом 25 сентября склад был уничтожен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Ударом российской ракеты 25 сентября был уничтожен склад с боеприпасами украинских националистов. Минобороны РФ опубликовало кадры, зафиксированные средствами объективного контроля.
Российское оборонное ведомство отметило, что высокоточный удар по вражескому складу с боеприпасами привел к полному его уничтожению, где находилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра.
Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов украинских боевиков в Херсонской области. Минобороны России сообщило об уничтожении 12 ангаров с боеприпасами в Киселевке.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.