Опубликованы кадры последствий удара по складу с боеприпасами ВСУ под Киселевкой

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ударом российской ракеты 25 сентября был уничтожен склад с боеприпасами украинских националистов. Минобороны РФ опубликовало кадры, зафиксированные средствами объективного контроля.

Российское оборонное ведомство отметило, что высокоточный удар по вражескому складу с боеприпасами привел к полному его уничтожению, где находилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов украинских боевиков в Херсонской области. Минобороны России сообщило об уничтожении 12 ангаров с боеприпасами в Киселевке.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.