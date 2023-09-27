СЦКК: из 5 выпущенных по Донецку боевиками снарядов были два кассетных

Противник обстрелял столицу ДНР пятью снарядами за пять минут, два из них были кассетные.

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За пять минут украинские боевики выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметров. Среди них были два кассетных снаряда.

Обстрел они вели из населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому району столицы ДНР. Об этом проинформировало представительство ДНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:50 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», - сообщило представительство в своем телеграм-канале.

Вечером 26 сентября мэр Ясиноватой сообщил о ранении жителя Донецка-Северного при ударе украинских националистов. Градоначальник Дмитрий Шевченко рассказал, что ранен молодой мужчина 1996 года рождения.