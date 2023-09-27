Постпред РФ при ОБСЕ назвал тяжелым положение этой организации

Александр Лукашевич отметил, что ОБСЕ находится на грани выживания, а целые направления деятельности организации замораживаются с прошлогоднего председательства Польши.

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Российский постпред при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Александр Лукашевич заявил, что она переживает не лучшие времена и находится практически на грани выживания. В то же время нынешнее председательство Северной Македонии не меняет коренным образом положение дел.

Лукашевич, как сообщает ТАСС, добавил про практикующееся замораживание направлений деятельности ОБСЕ, которое возникло при председательстве Польши в прошлом году.

«Организация фактически находится на грани выживания. Заложенная еще прошлогодним польским председательством пагубная практика замораживания целых направлений деятельности уже значительно подорвала возможности реализации подмандатных задач ОБСЕ», - цитирует постпреда РФ агентство.

Говоря про нынешнее председательство Северной Македонии, Лукашевич отметил, что во время него не было предпринято мер по исправлению ситуации с замораживанием некоторой деятельности. Он пояснил, что от консультаций по сложным вопросам представители этой страны отказались, а для их решения предлагаются варианты, которые устраивают в первую очередь страны Запада. Одним из таким примеров была названа кандидатура Эстонии на пост председателя ОБСЕ в 2024 году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что государствам - членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует «держаться друг друга», а ООН и ОБСЕ он назвал превращающимися в орудия давления и конфронтации. Лукашенко предложил, что если в Европе разгорается конфликт, то «пора бы уже просто собраться на высшем уровне, посмотреть друг на друга и принять какие-то решения».