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Лукашенко заявил, что ООН и ОБСЕ превращаются в орудия давления и конфронтации

Максим Крюков
12:05 18.05.2023
Президент Белоруссии заявил, что государствам - членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует «держаться друг друга».
Лукашенко заявил, что ООН и ОБСЕ превращаются в орудия давления и конфронтации
© Фото: Omar Marques, Sopa Images, GlobalLookPress
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Организация Объединенных Наций (ООН) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) становятся институтами давления и конфронтации. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

«Если ОБСЕ - это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, если в Европе разгорается этот конфликт, ну пора бы уже просто собраться на высшем уровне, посмотреть друг на друга и принять какие-то решения», - приводит слова белорусского лидера информагентство БелТА.

Он добавил, что Минск и Москва неоднократно выступали с предложениями о переговорах еще до начала спецоперации России на Украине.

Кроме того, белорусский президент заявил, что государствам - членам Организации Договора о коллективной безопасности следует «держаться друг друга». Он подчеркнул, что в настоящий момент другая альтернатива для сохранения независимости стран ОДКБ отсутствует.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов констатировал продолжение курса на обострение обстановки на Украине. С его слов, массированные поставки все более нового и мощного оружия снижают вероятность разрешения ситуации путем мирных переговоров.

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