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Силовики задержали нескольких участников перестрелки в Дагестане

Дарина Криц
23:41 27.09.2023
Вечером 27 сентября в селе произошла перестрелка, в результате которой погиб сотрудник полиции. Несколько лиц удалось задержать.
Силовики задержали нескольких участников перестрелки в Дагестане
© Фото: Баранов Владимир Globallook Press
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Несколько участников перестрелки в Дагестане задержаны. Об этом проинформировало МВД республики. В отдел полиции доставлены трое разыскиваемых участников.

В своем телеграм-канале ведомство сообщило, что продолжается работа по задержанию остальных разыскиваемых.

Вечером 27 сентября в селе Леваши произошел конфликт, переросший в перестрелку. Предварительно было известно о гибели двух человек. Еще несколько были ранены.

Среди погибших - сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции. Он был не при исполнении.

Участники перестрелки скрылись на четырех автомобилях. Впоследствии в розыск объявили 26-летнего жителя селения Леваши Багаудина Магомедовича.

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