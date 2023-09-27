Сотрудник полиции погиб в перестрелке в Дагестане

Один из двух погибших был сотрудником полиции в селении Леваши.

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Два человека погибли, несколько ранены в результате перестрелки в Дагестане. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан.

«Сегодня, примерно в 17:30 в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сообщается, что участники перестрелки скрылись на четырех автомобилях. Подозреваемый - 26-летний житель селения Леваши Багаудин Магомедович. Его объявили в розыск.