Сотрудник полиции погиб в перестрелке в Дагестане
Один из двух погибших был сотрудником полиции в селении Леваши.
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Два человека погибли, несколько ранены в результате перестрелки в Дагестане. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан.
«Сегодня, примерно в 17:30 в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции», - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Сообщается, что участники перестрелки скрылись на четырех автомобилях. Подозреваемый - 26-летний житель селения Леваши Багаудин Магомедович. Его объявили в розыск.