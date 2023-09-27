В стране и мире Ка-52 обрушили удар на пункт управления украинских боевиков Также была поражена бронетехника противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские летчики уничтожили пункт управления украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Кадры поражения цели опубликовало МО РФ. Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС РФ обрушили ракетный удар на обнаруженные укрепленные пункты подразделений противника. В результате их действий были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ. Армейская авиация зоне спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, а также авиационной поддержки подразделений. Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения украинской бронетехники на Южно-Донецком направлении. Наш разведывательно-ударный вертолет поразил нериятельский бронеобъект. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика