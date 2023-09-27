Ка-52 обрушили удар на пункт управления украинских боевиков
Также была поражена бронетехника противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские летчики уничтожили пункт управления украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Кадры поражения цели опубликовало МО РФ.
Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС РФ обрушили ракетный удар на обнаруженные укрепленные пункты подразделений противника. В результате их действий были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.
Армейская авиация зоне спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, а также авиационной поддержки подразделений.
Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения украинской бронетехники на Южно-Донецком направлении. Наш разведывательно-ударный вертолет поразил нериятельский бронеобъект.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.