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Туристы из Уфы рассказали, как вместо моря проводят отпуск в отделении полиции

Тимур Давлетов
22:56 27.09.2023
По предварительным данным, турагент обманула уфимцев на шесть миллионов рублей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Давлетов
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Вместо океанов и заливов - море проблем и бумажной волокиты. Оставшиеся без отдыха уфимские туристы пытаются вернуть свои деньги, которые заплатили за дорогие путевки. Люди переводили деньги, взамен им обещали прислать ваучеры.

«Мы должны были выехать 23 числа в Египет в Хургаду, стоимость 217,700. Позже мы выяснили, что у нас сумма еще небольшая, есть люди которые платили и 500 и 600 тысяч», - Анвар Гиязетдинов

Ольга Мухамеджанова планировала улететь с семьей в Египет, а в итоге ездит по родному городу, обивая пороги всевозможных инстанций. Она заплатила турагенту 270 тысяч рублей, но билетов, говорит, так и не получила. Впрочем, одно обещание фирма все же выполнила - отпуск, действительно, получился незабываемым - в отделении полиции, где Ольга написала заявление.

«Это должна была быть первая поездка моих детей и я никак не могу собраться с силами сказать им, что мы не полетим, потому что они знали, что они поспят ночь, проснутся и мы полетим на море», - поделилась Ольга Мухамеджанова.

Никуда не полетели в общей сложности более ста человек. Путевки люди приобретали у турагента Екатерины в фирме, офис которой был в центре Уфы. Судя по отзывам в социальных сетях, компания зарекомендовала себя, как надежная туристическая фирма. Но вот с середины августа, по словам агента, у нее возникли проблемы с бизнесом.

Сейчас в офисе компании, где пострадавшие приобрели путевки, никого нет -работники съехали еще две недели назад, осталась лишь мебель и записка на двери «офис не работает, приносим свои извинения».

Люди, потеряв время и деньги, пытаются вернуть хотя бы второе. Они обратились с заявлениями в полицию. Там посчитали, что, по предварительным оценкам, сумма ущерба составила около шести миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ в отношении 36-летней уфимки, по предварительным данным, она оформляла договор на оказание туристических услуг, но услуги не оказывала», - рассказал Тимур Хайбуллин сотрудник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан.

Пострадавшие неоднократно пытались встретиться с Екатериной, чтобы договориться о возврате денег. Но, говорят, на контакт она не идет. По телефону лишь обещает, что вернет все до копейки.

После обращения в полицию пострадавшие пошли с жалобой в республиканскую прокуратуру, поэтому в интересах турагента быстрее вернуть людям деньги. В противном случае она может отправиться в исправительную колонию.

Ранее рейс Иркутск-Пхукет задержали на трое суток. Пассажиры вылетели в долгожданны отпуск спустя 73 часа 58 минут.

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