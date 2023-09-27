Самолет с туристами из Иркутска вылетел на Пхукет спустя более трех суток ожидания

Туристы провели в ожидании своего рейса в аэропорту 73 часа 58 минут.

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Спустя почти 74 часа из Иркутска туристы вылетели в Таиланд на остров Пхукет. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет с туристами покинул пределы аэропорта.

Время задержки, по сообщению ведомства, составило 73 часа 58 минут. Также транспортная прокуратура начала проверки по поступавшим обращениям от пассажиров..

Ранее сообщалось, что в сибирском аэропорту находилось более 500 человек. Из-за неисправности самолета летевшие на остров пассажиры были вынуждены ожидать вылета. Их пригласили на посадку, но неожиданно попросили вернуться назад из-за технических неполадок с самолетом и сообщений о том, что пилот не прошел медосмотр.