В Филадельфии толпа мародеров обчистила магазины с дорогой техникой и одеждой

Это крупнеший грабеж в истории города - взломаны десятки магазинов, в том числе с элитными товарами. Около 20 человек задержаны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

Бодрова

В соцсетях бы сказали «"Черная пятница" из параллельной вселенной», но увы, реальность, вторник, Филадельфия. Магазин техники Apple обнесли за пару минут, на прилавках ничего не осталось. Поймавшая кураж толпа грабителей двинулась дальше по авеню в поисках новой цели.

«Лулулемон» - магазин далеко не дешевой одежды, где пара простых леггинсов обойдется больше сотни долларов. Грабят по приниципу «кто сколько унесет», ведь товар потом и сбыть можно. Мародеры, к слову, не стеснялись транслировать каждый свой шаг в интернет.

Ночь оказалась настолько громкой, что встревоженные жители оборвали линию 911. Несколько патрульных машин и более десятка офицеров едва справлялись с агрессивной толпой, но все же удавалось задерживать одного преступника за другим.

Пока мародеров пачками паковали в автозак, среди зевак объявились те самые неравнодушные к правам человека: выкрикивали что то наподобие «эти аресты незаконны»...ведь теперь во многих городах США закон диктуют, как говорят в гетто, улицы.

Но пока неудачу потерпели владельцы бизнеса: всего за одну ночь взломаны десятки магазинов, в том числе с элитными товарами. Убытки еще предстоит подсчитать.

«В течение ночи по всему городу поступали звонки с сообщениями о грабежах. Мы оперативно реагировали. Полиция арестовала около 20 человек. У задержанных изъяли огнестрельное оружие», - заявил врио начальника полиции Филадельфии Джон Стэнфорд.

Эта пандемия оказалась затяжнее ковида. «Шоплифтинг» в переводе на русский - «магазинная кража», уже несколько лет мигрирует из штата в штат. Первыми под прицелом оказались люксовые магазины, которым приходилось закрываться даже в таких престижных районах как Беверли Хиллз. Ну а после все скатилось до самых простых и дешевых точек. О закрытии девяти своих торговых центров объявила известная в США компания «Таргет».

«Национальная федерация розничной торговли заявила, что преступления, совершаемые организованной преступностью в розничной торговле, становятся более жесткими по сравнению с годом ранее, об этом сообщили 81% процент опрошенных. Продавцы в магазинах видят, что грабители становятся более агрессивными, и сотрудники чаще подвергаются нападению. В Ньй-Йорке, например, более 70% рецедивистов до сих пор не находятся в тюрьме, их каждый раз отпускают», - отметил Джон Миллер, главный аналитик деятельности правоохранительных органов и разведки CNN.

Нью Йорк, а с ним же и Портлэнд, и Лос-Анджелес - места, где вовсе не случайно закрываются крупные магазины. На этих городах тестировали реформу системы залога - иными словами «украл-отпустили», вот и начали люди ходить за покупками без денег. Любопытным совпадением стало то, что объединяет города, из которых уходит бренд «Таргет» и где наибольшее количество краж и беспредела - там у власти демократы. А лидер демократов - президент Байден - никак на эту ситуацию не реагирует.

Ранее стало известно, что Британию и США захлестнула волна магазинных краж. В Великобритании за несколько лет закрылось около 6 000 магазинов, что составляет около 14% по всей стране.