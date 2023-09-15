Беспредельный шоплифтинг: Британию и США захлестнула волна магазинных краж

В Великобритании за несколько лет закрылось около 6 000 магазинов, что составляет около 14% по всей стране. В Уэльсе или на северо-востоке Англии это значение достигает 17,5%.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Лондон. Самый разгар дня. Магазин бытовой косметики. По камерам сотрудники вычислили воровку. Вначале охранник вежливо пытается отвести женщину на досмотр, но в ответ получает оплеуху. Тут, как говорится, у блюстителя порядка нервы сдали и пришлось применить силу.

Женщина требует вызвать полицию, убеждая всех в своей невиновности. Факт магазинной кражи зафиксировали камеры и тогда уже в ход пошли трендовые уловки: сотрудников магазина обвинили в расизме, а после еще и собрали неравнодушных зевак на демонстрацию.

Демонстранты кричат «Избавимся от этого» и, видимо, имеют в виду несправедливое отношение государства к правам чернокожих. И, судя по кадрам, их справедливость выглядит так: набросать в мусорный бак с витрин все, что попадает под руку, а затем спокойно выйти из магазина. Полиция не реагирует и владельцы магазинов устраивают линчевание.

Американский BLM - движение «жизнь черных имеет значение» давно заразило Великобританию, и за эти два года в королевстве невероятные метаморфозы - уровень преступности кратно вырос, особенно пострадала сфера торговли. В эфире британского Talk TV бизнесмены приводят удручающую статистику.

«Британские объединения розничной торговли утверждают, что около 6 000 магазинов закрылось за несколько лет. Это около 14% по всей стране. В таких местах как Уэльс или северо-восток Англии этот показатель достигает 17,5%. Смотрите, каждый шестой магазин пустует», - рассказала в эфире Talk TV председатель John Lewis Partnership Шэрон Уайт.

Те, что держатся на плаву, вынуждены принимать радикальные меры. Одни выставляют на прилавки пустые упаковки, которые уже на кассе можно обменять на настоящие. В магазинах элитных часов на витринах все чаще появляются копии - так продавцы минимизируют ущерб в случае грабежа. А в продуктовых ходовые товары - мясо или стиральный порошок - замечены запертыми под замок. Торговцы жалуются на декриминализацию краж, якобы полиция бездействуют. Дошло до того, что некоторые предприниматели объединяются и начинают доплачивать полицейским за их же работу.

Подробнее о том, насколько велик урон от краж, совершаемых в Британии и США, поможет ли звонок в службу 911, и о том, чем порой за них приходится расплачиваться совершившим воровство - смотрите в репортаже Россины Бодровой.