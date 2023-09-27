МИД Германии назвал неприемлемым присутствие в парламенте Канады ветерана СС

Германский МИД осудил действие канадских коллег, которые не предупредили послов из стран G7 о присутствии в парламенте ветерана дивизии СС.

© Фото: Patrick Doyle, Keystone Press Agency, Globallookpress

Послу ФРГ в Канаде не было известно, что на заседание Палаты общин пригласили ветерана дивизии СС «Галиция», известной бесчинствами в отношении евреев и поляков в годы Второй мировой войны. Не знали о присутствии в зале бывшего нациста и послы из других стран G7, также приглашенные на заседание канадского парламента. Официальный представитель МИД Германии прокомментировал международный скандал в Канаде, в который оказались втянуты высокопоставленные политики со всего мира.

«Наш посол вместе с коллегами из стран G7 в действительности приняла участие в мероприятии, находясь на трибуне канадского парламента. О присутствии названого вами лица ни ей, ни другим участникам мероприятия заранее не сообщили. Могу сказать, что об истинной личности Гуньки, а именно о том, что он был членом СС, присутствовавшим было неизвестно», - приводит ТАСС заявление МИД ФРГ.

В Германии расценили инцидент в канадской Палате общин как неприемлемый и выразили уверенность, что Канада прояснит обстоятельства неловкой ситуации, в которой оказались дипломаты.

Напомним, что на прошлой неделе в парламенте Канады устроили овацию ветерану СС, который признался, что воевал против России во Второй мировой войны. В ответ ноты протеста о недопустимости оправдания и восхваления нацизма выразили МИД Польши, России и самой Канады. Вчера спикер Палаты общин Энтони Рота заявил об отставке.