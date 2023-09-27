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Морпехи ТОФ ударили по опорному пункту боевиков из САУ «Гвоздика»

Павел Кольцов
Анастасия Бобылева
05:05 27.09.2023
Компактные САУ «Гвоздика» удобны для транспортировки самолетами и способны преодолевать водные преграды вплавь, поэтому еще с советских времен их используют морпехи.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Морпехи гвардейской бригады Тихоокеанского флота с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» ударили осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту боевиков на Угледарском направлении. Оператор беспилотника зафиксировал поражение цели.

«Гвоздика» - машина грозная, но компактная, она легко маскируется. САУ удобна для транспортировки самолетами и способна преодолевать водные преграды вплавь. Поэтому «Гвоздиками» еще с советских времен оснащаются подразделения морской пехоты.

От разведки поступили координаты очередной цели. Считанные секунды требуются экипажу, чтобы занять места, выехать из укрытия на огневую позицию.

Главное, по словам артиллеристов, не застреляться и постоянно менять позиции. Украинские боевики стараются отследить и уничтожить боевые машины наших морпехов.

Националисты используют гаубицы, в том числе западного производства. Артиллеристы восточной группировки войск применяют самоходные установки в контрбатарейной борьбе. «Гвоздики» по-прежнему остаются эффективным оружием и трудной мишенью на поле боя.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.

Ранее морпехи ТОФ смогли уничтожить британский бронеавтомобиль Mastiff в Новодонецком. Российские бойцы успешно препятствуют попыткам боевиков прорваться на различных участках Угледарского направления.

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