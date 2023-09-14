Боевики на Угледарском нгаправлении постоянно предпринимают попытки прорваться, однако их бронетехника уничтожается российской артиллерией либо подрывается на минных заграждениях.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Тихоокеанские морпехи стоят стеной на пути у украинских националистов. Противник предпринимает яростные атаки, но село Новомайорское по-прежнему остается под контролем бойцов 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Украинские боевики постоянно наносят удары кассетными боеприпасами, ствольной артиллерией, делают накаты в количестве от 5 до 20 человек. Но наши бойцы продолжают удерживать позиции.

На опубликованных кадрах - Новодонецкое и отряд украинских штурмовиков с ракурса нашего беспилотника-разведчика.

На окраине Новодонецкого боевики уже несколько дней отчаянно пытаются закрепиться за несколько зданий. Оператор беспилотника передает координаты цели. Укрытие становится для националистов ловушкой.

Боевики запрашивают эвакуацию. Уцелевших забирает британский бронеавтомобиль Mastiff и сгорает после прямого попадания. Еще один автомобиль доставил группу украинских штурмовиков. Однако при попытке занять позиции их накрывают артиллеристы Восточного военного округа. Если вдруг где-то противнику удалось закрепиться, то в бой вступают штурмовые отряды 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

Уже несколько дней украинские боевики пытаются прорваться на различных участках Угледарского направления, задействуя большое количество натовской бронетехники. При этом успехи у них примерно такие же, как и в начале лета. Бронетехника уничтожается нашей артиллерией либо подрывается на минных заграждениях. Все попытки контрнаступления отбиваются слаженными действиями подразделений Восточного военного округа.

Ранее бойцы группировки «Центр» отразили семь атак на Краснолиманском направлении. Потери противника составили около 60 боевиков.