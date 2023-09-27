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В Нагорном Карабахе погибли 192 военнослужащих Азербайджана

Елизавета Егорова
12:35 27.09.2023
В ходе антитеррористических мероприятий Баку в Нагорном Карабахе погибли 180 военных ВС страны, 12 сотрудников МВД и один мирный житель.
В Нагорном Карабахе погибли 192 военнослужащих Азербайджана
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Минздрав Азербайджана сообщил, что страна в ходе антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха потеряла 192 своих военнослужащих, еще более 500 военных получили ранения.

«В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 азербайджанских военнослужащих, 512 ранены», - говорится в сообщении на сайте Минздрава.

В публикации уточняется, что погибли 180 военных ВС Азербайджана и 12 сотрудников МВД. Также есть один погибший мирный житель.

Ранее стало известно, что после взрыва в понедельник 25 августа на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт - Аскеран погибли 20 человек. Эту информацию подтвердил Минздрав Нагорного Карабаха. Ведомство уточнило, что в больнице скончались семь человек, еще 13 тел не опознаны.

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