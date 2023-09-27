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BBC: следователи допросили Залужного по делу о сдаче части Херсонской области

Ирина Елагина
18:30 27.09.2023
По данным BBC, украинский генерал может стать фигурантом уголовного дела о госизмене.
BBC: следователи допросили Залужного по делу о сдаче части Херсонской области
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Globallookpress
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По данным BBC, главком ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела о сдаче Юга - части Херсонской области Российской армии. Известное СМИ поделилось информацией о ходе расследования резонансного дела, которое стали называть «делом Залужного».

«Несколько наших источников утверждают, что в рамках расследования дела следователи приходили на беседу к Валерию Залужному», - сообщает BBC.

Информация касается уголовного дела о ненадлежащей обороне Херсонской области и сдаче Юга российской армии - расследование идет в ГБР с 11 апреля 2022 года по двум статьям УК Украины, предусматривающим ответственность за госизмену и халатное отношение к военной службе.

«Речь идет о ненадлежащей организации минирования мостов и дамб для дальнейшего подрыва, чтобы сдержать наступление России вглубь материковой Украины», - уточняет BBC.

По сведениям СМИ, «процессуального статуса у главнокомандующего еще нет», не было и официального вызова на допрос. Но источники BBC не исключают, что вопрос со статусом прояснится со временем.

«В узких политических кругах дело уже называют "делом Залужного"», - говорится в публикации.

Российский политолог Денис Денисов в интервью РИА Новости назвал маловероятным, что Залужный станет главным обвиняемым, так как сейчас украинскому руководству нужно лишь очернить главкома и сбить рейтинг в преддверии возможных президентских выборов на Украине.

Ранее политолог Антон Бредихин назвал Залужного вероятным преемником Владимира Зеленского.

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