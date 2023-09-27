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Политолог Марков объяснил, почему Клинтон обратилась к Путину по имени

Алина Луговая
16:52 27.09.2023
Марков отметил, что Хиллари Клинтон и Владимир Путин могут обращаться друг к другу по имени, так как давно знакомы и, видимо, на «ты».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что расширение НАТО является следствием политики России, являются ложью или самообманом, заявил «Звезде» политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Клинтон имеет право так обращаться к Владимиру Путину, поскольку они давно знакомы и, видимо, на "ты". И Владимир Путин тоже может называть ее по имени, хотя, конечно, Владимир Путин большой государственный деятель, а она отставной большой государственный деятель. Видимо, она на пенсии переосмысливает какие-то процессы и пытается что-то сказать, что, она, может быть, давно хотела сказать. Вот она так выразилась», - сказал Марков. 

Марков также объяснил, почему Клинтон заявила, что расширение НАТО является следствием политики России. 

«Либо Хиллари Клинтон лжет, либо она просто самообманывается, потому что, с нашей точки зрения, проблема не в том, что НАТО приближается к нам на Восток, проблема в том, что НАТО заставляет другие страны, даже де-факто оккупируют их», - сказал Марков.

Политолог привел в пример референдум в Черногории о вступлении в НАТО и ситуацию на Украине.

«На Украине совершен государственный переворот, потому что Украина не хотела разрывать отношения с Россией. На Украине была установлена террористическая хунта. Хилари Клинтон тоже несет частичную ответственность за эту по-настоящему террористическую хунту», - сказал политолог.

По словам Маркова, население Украины, когда в стране был демократический режим, не хотело вступать в НАТО.

«Сейчас, если провести опрос, население Украины, наверное, скажет, что оно за вступление в НАТО. Но сейчас этот опрос не будет легитимным. Потому что он проведен в условиях, когда 10 лет продолжается террор против этого населения. Ну, конечно, если при Гитлере вы проведете опрос, за Гитлера ли люди, то они скажут, что за», - отметил Марков.

Марков добавил, что Россия требует, чтобы НАТО «не просто убралось отсюда на Запад», а требует, чтобы «народу Украины были возвращены права самим формировать свое правительство».

Он отметил, что для этого от власти должна быть отстранена хунта во главе с Зеленским и с офицерами спецслужб США и Британии, должны быть отменены все законы с 2014 года, в том числе ограничивающие русский язык и православную церковь и только спустя 10-15 лет, когда будут преодолены все последствия деятельности хунты, можно будет проводить опрос, который, без сомнения, покажет, что жители Украины против вступления в НАТО.

Марков объяснил разницу, между вступлением в НАТО Украины с Черногорией и Финляндии со Швецией.

«Мы никакого восторга не испытываем от вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Мы считаем, что вступление в НАТО подрывает и общеевропейскую безопасность, поскольку грубо нарушает важнейшие принципы безопасности о том, что безопасность должна быть взаимной. Но при этом мы не протестуем резко против членства Финляндии в НАТО, потому что понимаем, что это демократический выбор их народов. А демократического выбора вступить в НАТО у Черногории и Украины нет», - резюмировал Марков.

Ранее Песков назвал подменой понятий слова Клинтон о «вине» Путина в расширении НАТО. По его словам, экс-госсекретарь США часто пыталась «поставить все с ног на голову».

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