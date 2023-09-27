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Песков назвал подменой понятий слова Клинтон о «вине» Путина в расширении НАТО

Никита Черненко
15:00 27.09.2023
Дмитрий Песков сказал, что Клинтон часто пыталась «поставить все с ног на голову».
Песков назвал подменой понятий слова Клинтон о «вине» Путина в расширении НАТО
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подменой понятий слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о «вине» Владимира Путина в расширении НАТО, которые по сообщению агентства Reuters, она сказала на выступлении в Госдепартаменте.

Дмитрий Песков напомнил о многочисленных волнах приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России и дальнейшем отказе от предложения президента России обсудить ситуацию и подписать документ о гарантиях безопасности. Он также добавил, что после этого становится «совершенно ясно», что стало причиной специальной военной операции.

«Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия», - подчеркнул пресс-секретарь.

Во время своего выступления Клинтон обратилась к Путину по имени. Она сказала, что расширение НАТО - это следствие политики России и добавила «очень жаль, Владимир».

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