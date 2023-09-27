Захарова обвинила США и Британию в координации атаки ВСУ на Севастополь

По словам Захаровой, атака была заранее спланирована с использованием разведывательных средств западных стран.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, что удар по Севастополю наносился при помощи специалистов из Соединенных Штатов и Великобритании.

«Нет ни малейшего сомнения в том, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств», - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова добавила, что при нанесении удара ВСУ также использовали спутниковое оборудование НАТО, западные самолеты-разведчики, и все это в тесной координации со спецслужбами Британии и США.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что целью подобных террористических атак является отвлечь внимание от провала контрнаступления украинских националистов, запугать людей и посеять панику.

Ранее киевский режим нанес ракетный удар по Севастополю. Министерство обороны РФ сообщило, что в результате атаки погиб один военнослужащий. Российское оборонное ведомство также отметило, что пять вражеских ракет были сбиты средствами ПВО России в ходе нанесенного удара.