МО РФ сообщило о гибели военнослужащего в ходе удара врага по Севастополю
В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
МО РФ сообщило о гибели российского военнослужащего в ходе украинского удара по Севастополю.
Это произошло в ходе ракетной атаки, предпринятой киевским режимом. Средства ПВО сбили пять ракет в ходе ее отражения.
Российское оборонное ведомство сообщает о поврждении исторического здания штаба Черноморского флота.
Ранее Минобороны России заявило об уничтожении в воздухе двух украинских беспилотников самолетного типа и одной ракеты у западного побережья Крыма.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.