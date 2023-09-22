В стране и мире МО РФ сообщило о гибели военнослужащего в ходе удара врага по Севастополю В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: МО РФ сообщило о гибели российского военнослужащего в ходе украинского удара по Севастополю. Это произошло в ходе ракетной атаки, предпринятой киевским режимом. Средства ПВО сбили пять ракет в ходе ее отражения. Российское оборонное ведомство сообщает о поврждении исторического здания штаба Черноморского флота. Ранее Минобороны России заявило об уничтожении в воздухе двух украинских беспилотников самолетного типа и одной ракеты у западного побережья Крыма. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика