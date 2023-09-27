Штурмгруппы при поддержке авиации уничтожили позиции «врага» на учениях в Приморье

На полигоне в Приморском крае проходят масштабные международные антитеррористические учения, в которых принимают участие военнослужащие из России, стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров в формате «СМОА плюс».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Для учений на Сергеевском полигоне отстроили отдельный городок. Это имитация населенного пункта, который по легенде заняли террористы. Наша авиация, бронетехника и штурмовые группы отрабатывают на данной территории свои действия.

Первыми в небо взмывают «Грачи» и «Аллигаторы». На предельно малой высоте штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52 бьют по инфраструктуре условного противника. Отсекая группировку террористов от связи, электричества и других коммуникаций, летчики дают возможность для маневра нашим танкистам. Танки занимают позиции в километре от деревни и открывают огонь, подавляя любую огневую инициативу со стороны боевиков.

Следом с правого фланга на многоцелевом бронетранспортере спецназ России, Мьянмы и Индии выдвигается из лесополосы. Проходит спешивание, рассредоточение по периметру, взятие территории в кольцо, затем штурм. Под прикрытием расчетов гранатометчиков и снайперских групп спецподразделения заходят в населенный пункт. Язык общения воинских подразделений международный.

К зачистке жилых построек приступают и подразделения мотострелков с правого фланга. Это работа тщательная и скрупулезная. Необходимо прочесать каждый двор, дом и подвал, ликвидировать оставшихся условных боевиков и обойти возможные минные заграждения и растяжки, оставленные ими. После того как по позициям условных террористов отработала наша авиация, бронетехника, гранатометчики, в ход пошли штурмовые группы.

Работа в составе различных родов войск и армий сразу нескольких государств даст идеальный опыт для дальнейших, уже боевых операций. Часть контингента российских военнослужащих на международных учениях сумеет поделиться самым актуальным боевым опытом.

«Личный состав батальона участвовал в СВО, получил боевой опыт. И теперь на этих совместных учениях мы передаем опыт СВО нашим коллегам с других государств», - рассказал руководитель контингента Вооруженных сил РФ Иван Щербань.

С учебно-боевой задачей многонациональная группировка войск справилась меньше чем за 20 минут. Но это лишь проба пера. Полноценный театр военных действий на Сергеевском полигоне разыграется в эту пятницу.

Всего в международных учениях примут участие 700 военнослужащих из 10 стран Юго-Восточной Азии, самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, средства БПЛА, танки, бронетранспортеры и специальная техника Восточного военного округа.

Оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил России, Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин покажут мастерство ведения боя против международных сил терроризма в условиях, максимально приближенных к боевым.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.