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КТРВ показала Шойгу запущенные в производство новые образцы вооружения

13:40 27.09.2023
Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Московской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) показали запущенные в серийное производство новые образцы вооружения. Они были созданы в рамках модернизации высокоточного оружия.

В ходе визита на предприятие ОПК в Московской области министр обороны отметил, что КТРВ разрабатывает в интересах Вооруженных сил современные авиационные средства поражения, в том числе и высокоточные.

«То новое, что мы с вами сегодня увидели, и что предполагаем в ближайшие месяцы запустить, мы сейчас детально рассмотрим. То, чем вам помочь и чем вас поддержать, помимо решения финансовых вопросов по линии государственного оборонного заказа. Естественно, есть и другие вопросы - это специалисты, которых привлекали с других предприятий, с других городов и с других регионов. Достаточно молодые люди делают очень серьезные и важные задачи», - заявил Шойгу.

Также министру обороны РФ сообщили, что корпорация нарастила в пять раз производство высокоточных средств поражения по отдельным номенклатурам. Рост производства произошел благодаря модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на круглосуточный рабочий график.

Материал подготовили Алексей Курильчнко и Николай Баранов.

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