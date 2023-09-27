Шойгу заслушал доклад главы КТРВ по созданию РСЗО со снарядами повышенной точности

Руководство Корпорации также представило министру запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение»(КТРВ) Бориса Обносова о проекте по созданию высокомобильной РСЗО, оснащенной управляемыми реактивными снарядами с повышенными точностными характеристиками и управляемыми межвидовыми планирующими боеприпасами. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Глава Минобороны сегодня посетил КТРВ и осмотрел производственные цеха. Министра сопровождал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Обносов доложил о выполнении поручений Шойгу о наращивании темпов производства. За последние шесть месяцев объем выпуска средств поражения вырос вдвое, а по отдельным номенклатурам - в пять раз.