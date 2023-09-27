Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с пожаром на свадьбе

Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Ирака в связи со смертельным пожаром на свадьбе и попросил передать слова сочувствия родственникам погибших.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Ирака Абдельлатифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду Судани в связи со смертельным пожаром, унесшим жизни как минимум 120 человек.

«Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя, повлекшего многочисленные человеческие жертвы», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент добавил, что еще больше трагедию омрачает то, что она произошла на торжестве по случаю свадьбы. Всем родственникам погибших Путин попросил передать слова сочувствия.

Ранее гуманитарная организация Красного полумесяца сообщила, что во время пожара на иракской свадьбе погибли и пострадали более 450 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стали фейерверки, которые запускались во время торжества.