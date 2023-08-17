Умение убеждать: пранкер Лексус рассказал, как ему удается разыгрывать политиков

Для того, чтобы убедить собеседника, нужно думать так же, как и он, отметил Лексус.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Известный во всем мире российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) в студии «Звезды» рассказал, как ему удается разыгрывать крупнейших политиков.

«Технических средств недостаточно. Играет роль психология, манипулятивные действия на уровне подсознания. Чем больше умеешь убеждать, чем больше умеешь играть какую-то роль, тем больше у собеседника создается какое-то впечатление. Это, наверное, главный успех в нашем случае. Чтобы его достичь, нужно думать также, как думает он», - признался он.

Лексус добавил, что цель пранков - узнать достоверную информацию, которая будет полезна для общества, в том числе для российского военного руководства.

Российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) прославились телефонными розыгрышами политиков. Среди них: экс-канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, бывший президент Франции Франсуа Олланд и многие другие.

В дни работы форума «Армия-2023» в студию «Звезды» приходят ключевые фигуры Министерства обороны, представители оборонной промышленности, военные эксперты, руководители крупных корпораций, медийные лица.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.