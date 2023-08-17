В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умение убеждать: пранкер Лексус рассказал, как ему удается разыгрывать политиков

18:21 17.08.2023
Для того, чтобы убедить собеседника, нужно думать так же, как и он, отметил Лексус.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Известный во всем мире российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) в студии «Звезды» рассказал, как ему удается разыгрывать крупнейших политиков.

«Технических средств недостаточно. Играет роль психология, манипулятивные действия на уровне подсознания. Чем больше умеешь убеждать, чем больше умеешь играть какую-то роль, тем больше у собеседника создается какое-то впечатление. Это, наверное, главный успех в нашем случае. Чтобы его достичь, нужно думать также, как думает он», - признался он.

Лексус добавил, что цель пранков - узнать достоверную информацию, которая будет полезна для общества, в том числе для российского военного руководства.

Российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) прославились телефонными розыгрышами политиков. Среди них: экс-канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, бывший президент Франции Франсуа Олланд и многие другие.

В дни работы форума «Армия-2023» в студию «Звезды» приходят ключевые фигуры Министерства обороны, представители оборонной промышленности, военные эксперты, руководители крупных корпораций, медийные лица.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:49 В стране и мире
Видео
Цаликов провел конференцию «Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности» на «Армии-2023»
17:06 Вопросы истории
В Минске стартовал II Международный антифашистский конгресс
15:26 В стране и мире
Видео
Следствие потребовало арестовать обвиняемого по делу о взрыве АЗС в Дагестане
14:34 В стране и мире
Видео
Мягков: на Украине воспитали общество, которое сегодня готово истребить нас
15:23 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Россия подошла к реализации скоростной ж/д магистрали от Москвы до Петербурга
Популярное
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.