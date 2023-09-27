Россия расширила список персональных санкций против Британии

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Российская Федерация расширила персональный санкционный список против представителей Великобритании. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечается, что принято решение о расширении «стоп-листа» за счет включения в него представителей британского военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса, а также научного сообщества Великобритании. под санкции всего попали 23 человека, отметили в МИД России.

Таким образом, в Россию теперь не смогут попасть Энтони Радакин, который курирует подготовку украинских боевиков, председатель Объединенного разведывательного комитета при британском правительстве Мадлен Алессандри и председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессиды Хогг.

В Министерстве иностранных дел России добавили, что попытки Великобритании усилить санкционное давление на Российскую Федерацию неизбежно получат решительный отпор. Работа над расширением российского санкционного списка в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена, отметили в МИД РФ.

Ранее Великобритания вводила санкции против нескольких лиц, которые были связаны с приговором политику Владимиру Кара-Мурзе*. Под ограничения попали также прокурор Борис Лактионов, судьи Екатерина Дорохина, Наталья Дударь, Виталий Белицкий, а также свидетель-эксперт Данила Михеев.

* Владимир Кара-Мурза - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.