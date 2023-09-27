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Санавиация ВКС РФ эвакуировала 58 пострадавших после взрыва в Карабахе

10:49 27.09.2023
Военные врачи медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента продолжают помогать коллегам региональных медучреждений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Санитарная авиация ВКС России эвакуировала 58 пострадавших при взрыве резервуара с топливом в Степанакерте, сообщает Министерство обороны РФ.

Пострадавших с ожогами разной степени доставляют в профильные медучреждения, где они пройдут дальнейшее лечение.

«На настоящий момент из медицинского отряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра 7 и 35 пострадавших соответственно», - сообщил начальник медицинского отряда РМК Павел Суслов.

Взрыв на бензохранилище у трассы Степанакерт - Аскеран произошел в понедельник вечером. По данным местного омбудсмена, в результате погибли 68 человек и около 300 пострадали.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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