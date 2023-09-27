Армия Санавиация ВКС РФ эвакуировала 58 пострадавших после взрыва в Карабахе Военные врачи медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента продолжают помогать коллегам региональных медучреждений. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Санитарная авиация ВКС России эвакуировала 58 пострадавших при взрыве резервуара с топливом в Степанакерте, сообщает Министерство обороны РФ. Пострадавших с ожогами разной степени доставляют в профильные медучреждения, где они пройдут дальнейшее лечение. «На настоящий момент из медицинского отряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра 7 и 35 пострадавших соответственно», - сообщил начальник медицинского отряда РМК Павел Суслов. Взрыв на бензохранилище у трассы Степанакерт - Аскеран произошел в понедельник вечером. По данным местного омбудсмена, в результате погибли 68 человек и около 300 пострадали. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика