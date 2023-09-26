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В Белом доме заявили, что средств на поставки Украине хватит лишь на несколько недель

Игнат Далакян
09:08 26.09.2023
Кирби отметил, что отсутствие дополнительного финансирования скажется на поддержке Украины.
В Белом доме заявили, что средств на поставки Украине хватит лишь на несколько недель
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Globallookpress
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Соединенные Штаты в ближайшие несколько недель могут исчерпать средства на поддержку Украины, если американский конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как он сообщил в эфире телекомпании CNN, у США остается средств на ближайшие несколько недель. Но Кирби также уточнил, что отсутствие дополнительного финансирования скажется на поддержке Украины осенью и зимой.

Представитель Белого дома отметил, что с наступлением зимы условия ведения боевых действий будут осложнены для обеих сторон.

«Поэтому мы хотим удостовериться, что они (украинцы. - Прим. ред.) получат все необходимое, пока для этого сохраняются условия на земле», - указал Кирби.

По его словам, значительно повлияет на возможности украинских боевиков достигнуть успеха на поле боя возможная приостановка работы федерального правительства Соединенных Штатов.

Ранее американские законодатели обратились к помощнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану с просьбой сообщить о расходах на Украину. Также они попросили проинформировать их обо всех понесенных расходах налогоплательщиками США по причине данного конфликта.

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