В Белом доме заявили, что средств на поставки Украине хватит лишь на несколько недель

© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Globallookpress

Соединенные Штаты в ближайшие несколько недель могут исчерпать средства на поддержку Украины, если американский конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как он сообщил в эфире телекомпании CNN, у США остается средств на ближайшие несколько недель. Но Кирби также уточнил, что отсутствие дополнительного финансирования скажется на поддержке Украины осенью и зимой.

Представитель Белого дома отметил, что с наступлением зимы условия ведения боевых действий будут осложнены для обеих сторон.

«Поэтому мы хотим удостовериться, что они (украинцы. - Прим. ред.) получат все необходимое, пока для этого сохраняются условия на земле», - указал Кирби.

По его словам, значительно повлияет на возможности украинских боевиков достигнуть успеха на поле боя возможная приостановка работы федерального правительства Соединенных Штатов.

Ранее американские законодатели обратились к помощнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану с просьбой сообщить о расходах на Украину. Также они попросили проинформировать их обо всех понесенных расходах налогоплательщиками США по причине данного конфликта.