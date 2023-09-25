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Более 200 человек получили ранения при взрыве в Степанакерте

Ирина Елагина
22:45 25.09.2023
Среди пострадавших немало водителей, которые хотели заправить машину и покинуть Нагорный Карабах.
Более 200 человек получили ранения при взрыве в Степанакерте
© Фото: vipkseni72 Вконтакте
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Свыше 200 человек получили ожоги и другие увечья в результате взрыва цистерны с топливом в Степанакерте. О последствиях трагедии сообщил ТАСС со ссылкой на омбудсмена Армении Гегама Степаняна.

«Число раненых в результате взрыва цистерны превышает 200», - отметил Степанян.

По данным медиков, большинство пострадавших находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, и местные больницы не в состоянии помочь такому количеству раненых.

«Медицинских возможностей Арцаха недостаточно для спасения жизней людей. Надо срочно задействовать санитарную авиацию», - заявил Степанян.

По данным местных СМИ, среди пострадавших немало водителей, которые хотели заправить машину и покинуть Нагорный Карабах.

Ранее сообщалось, что в Степанакерте взорвалась цистерна с топливом, и, по данным местных СМИ, «множество» пострадавших с ожогами были доставлены больницу города. Раненых столь много, что медики столкнулись с острой нехваткой медикаментов для оказания первой помощи.

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