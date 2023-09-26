Le Monde: Саудовская Аравия отворачивается от США в сторону России и Китая

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Саудовская Аравия перестала подчиняться давлению США по вопросам добычи нефти и обратила свое внимание на Восток - Россию и Китай. Такое мнение выразил журналист французской газеты Le Monde Жан-Мишель Беза.

«Королевство больше не подчиняется США и чувствует себя менее связанным соглашением "нефть в обмен на военную защиту от вторжений", заключенным в 1945 году», - приводит издание слова Безы.

При этом журналист отметил, что Эр-Рияд требует от Штатов новых пакетов взаимопомощи.

Автор материала указывает, что Саудовская Аравия сумела удержать контроль над нефтяным рынком за счет России. А после начала спецоперации на Украине ОПЕК+ заняла ту часть, которую покинули американские производители «черного золота».

Ранее Эр-Рияд планировал провести в Джидде совещание при участии западных стран и Украины с целью донести до них невозможность ведения мирных переговоров без участия Москвы. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, ссылаясь на наших «саудовский друзей».