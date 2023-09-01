Лавров: Эр-Рияд пытался убедить всех в бесперспективности переговоров по Украине без Москвы

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Саудовская Аравия уведомила российскую сторону о том, что в ходе консультаций по перспективам мирного урегулирования на Украине, которые проходили в Джидде, Эр-Рияд пытался убедить ее участников в бесперспективности подобных мероприятий без участия Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши саудовские друзья нам рассказали, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате в Джидде. Сказали, что это делается исключительно для того, чтобы донести до западных участников и самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они и сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джидде», - заявил Лавров, выступая 1 сентября перед студентами и преподавателями МГИМО.

Консультации по Украине в Джидде проходили 5-6 августа. В мероприятии участвовали представители более 40 стран. Россия не получала приглашения на данную встречу, и ее представители в ней не участвовали. Позже глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что участникам конференции не удалось согласовать все пункты «формулы мира». Споры вызвал пункт о необходимости наказания военно-политического руководства РФ.