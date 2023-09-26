Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление противника на Краснолиманском направлении

Расчеты «Градов» ЦВО уничтожили противника на расстоянии более 14 км.

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Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа поразили район скопления личного состава противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Кадры боевой работы техники показало Министерство обороны Российской Федерации.

Расчеты беспилотников предоставили данные о месте расположения противника, затем артиллерийский расчет оперативно прибыл в район боевого применения. Российские артиллеристы произвели развертывание «Градов» из походного положения в боевое, после чего установка была наведена на цель и залпом реактивных снарядов уничтожила скопление врага на расстоянии более 14 километров.

Разведывательное подразделение группировки проконтролировало поражение цели. После выполнения задачи расчет покинул огневую позицию, оперативно выполнив противоогневой маневр.

Слаженная работа военнослужащих расчета реактивных систем залпового огня «Град» и разведывательных подразделений позволяет эффективно поражает выявленные места скопления личного состава и техники противника, а также поддерживает действия подразделений ВС РФ, накрывая огнем позиции противника.

Ранее расчеты РСЗО «Град» разгромили опорный пункт украинских националистов на Краснолиманском направлении. Артиллеристы нанесли огневое поражение противнику на расстоянии более 15 км.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.