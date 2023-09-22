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Расчеты «Градов» разгромили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

10:42 22.09.2023
Наведя боевую машину на цель, военнослужащие выполнили залп 122-мм реактивными снарядами на дистанцию более 15 км.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа на Краснолиманском направлении. В описании к видео сказано, что российские артиллеристы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины.

Получив от передовых наводчиков координаты скопления живой силы противника, военнослужащие выдвинулись на боевую позицию. На опубликованных оборонным ведомством кадрах показано, как неуправляемые реактивные снаряды один за другим сходят с направляющих.

Артиллеристы отрабатывают по площадным целям, контроль поражения осуществляют с помощью беспилотников. Отстрелявшись, расчеты РСЗО сразу же отправляются пополнять боекомплект, а также маскируют боевую машину.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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