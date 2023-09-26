Посол МИД РФ Бердыев: США не пригласили Путина на саммит АТЭС

По словам представителя РФ Бердыева, Штаты не собираются приглашать Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско из-за санкций.

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Соединенные Штаты не стали приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, который пройдет с 11 по 17 ноября этого года. Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев уточнил, что Вашингтон дал понять это Москве по двусторонним каналам.

«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», - заявил Бердыев РИА Новости.

По мнению представителя России, подобный шаг демонстрирует сохранение конфронтации с США и недобросовестность Штатов. Бердыев со своей стороны не прекращает попытки добиться приглашения для Путина.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что Россия готова участвовать в любых мероприятиях на территории Америки, в том числе в форуме АТЭС. Однако у представителя России возникли сомнения, смогут ли США выполнить все обязательства в качестве принимающей стороны.