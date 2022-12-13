В МИД РФ оценили решение США пригласить Россию на форум АТЭС

Россия готова принимать участие в мероприятиях, однако не уверена, что Штаты выполнят свои обязательства как страна-хозяйка, заявили в ведомстве.

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РФ не уверена, что США смогут выполнить свои обязательства в качестве страны - хозяйки АТЭС, в том числе обеспечить участие российской делегации в мероприятиях форума. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По его словам, Россия готова принимать участие в следующем форуме АТЭС.

«Я не уверен, что США выполнят все свои обязательства как страны - хозяйки мероприятия, хотя, по крайней мере, они об этом заявляли. Если следовать этому принципу, мы готовы принимать участие во всех мероприятиях на территории США», - цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника Мэттью Мюррея сообщило, что США пригласят Россию на форум АТЭС в следующем ноябре.