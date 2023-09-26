NYT: Финляндия осознала, что членство в НАТО это «сложно и дорого»

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Директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что членство в НАТО и помощь Украине это сложно и дорого. Самое простое на этом пути было присоединиться к альянсу, по мнению политика.

«Вступление в НАТО - это дорого, поддержка Украины - это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», - сказал Куусела в интервью The New York Times.

Издание пишет, что альянс предъявляет своим членам обширные требования, и Финляндии, чтобы органично вписаться в НАТО необходимо будет предпринять ряд сложных и дорогостоящих действий.

Ранее президент страны Саули Ниинисте обратился к западным странам с призывом не разрывать дипломатические отношения с Россией во избежание эскалации конфликта. По его мнению, мир сейчас находится в зоне риска из-за возросшей вероятности применения ядерного оружия.