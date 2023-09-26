В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NYT: Финляндия осознала, что членство в НАТО это «сложно и дорого»

Елизавета Егорова
07:50 26.09.2023
Финляндии понадобится принять ряд дорогостоящих решений, чтобы соответствовать требованиям НАТО.
NYT: Финляндия осознала, что членство в НАТО это «сложно и дорого»
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, Globallookpress
Читайте нас на:

Директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что членство в НАТО и помощь Украине это сложно и дорого. Самое простое на этом пути было присоединиться к альянсу, по мнению политика.

«Вступление в НАТО - это дорого, поддержка Украины - это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», - сказал Куусела в интервью The New York Times.

Издание пишет, что альянс предъявляет своим членам обширные требования, и Финляндии, чтобы органично вписаться в НАТО необходимо будет предпринять ряд сложных и дорогостоящих действий.

Ранее президент страны Саули Ниинисте обратился к западным странам с призывом не разрывать дипломатические отношения с Россией во избежание эскалации конфликта. По его мнению, мир сейчас находится в зоне риска из-за возросшей вероятности применения ядерного оружия.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:58 В стране и мире
Видео
Экипажи «Грачей» разнесли позиции боевиков на Южно-Донецком направлении
19:50 В стране и мире
Резервуар с топливом взорвался в Степанакерте
17:19 В стране и мире
МИД назвал неприемлемыми выпады Пашиняна в адрес России
15:00 В стране и мире
Видео
Гендиректор «Литфонда» показал выставленную на аукцион торпеду с рокового «москвича» Цоя
14:14 В стране и мире
NYT: на Украину прибыла первая партия танков Abrams
Популярное
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.