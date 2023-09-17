Президент Финляндии заявил, что Западу стоит поддерживать отношения с РФ
Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал страны Запада не прекращать дипломатические отношения с Россией, а найти способ, как добиться взаимопонимания.
«Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию», - заявил президент в интервью изданию New York Times.
Ниинисте отметил высокий риск применения ядерного оружия. По его словам, поставки Западом вооружений Киеву еще больше эскалируют конфликт.
«Мы находимся в очень щекотливой ситуации. Риск применения ядерного оружия огромен», - приводит газета слова политика.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский попросил у Финляндии самолеты-истребители F-18 (Hornet), которые страна перестала использовать. По словам политика, Киев согласен на «все, что дают», и украинские солдаты будут учиться «на всем, что плавает и летает».