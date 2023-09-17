В стране и мире Президент Финляндии заявил, что Западу стоит поддерживать отношения с РФ Елизавета Егорова По мнению президента Финляндии, Западным странам необходимо проявлять терпимость в отношениях с Россией во избежание эскалации конфликта. © Фото: IMAGO, Seppo Samuli, Globallookpress Читайте нас на: Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал страны Запада не прекращать дипломатические отношения с Россией, а найти способ, как добиться взаимопонимания. «Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию», - заявил президент в интервью изданию New York Times. Ниинисте отметил высокий риск применения ядерного оружия. По его словам, поставки Западом вооружений Киеву еще больше эскалируют конфликт. «Мы находимся в очень щекотливой ситуации. Риск применения ядерного оружия огромен», - приводит газета слова политика. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский попросил у Финляндии самолеты-истребители F-18 (Hornet), которые страна перестала использовать. По словам политика, Киев согласен на «все, что дают», и украинские солдаты будут учиться «на всем, что плавает и летает». Экспертное мнение и аналитика