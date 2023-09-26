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Посол Антонов призвал США воздержаться от опасных слов, влияющих на настроения в Армении

Марина Крижановская
05:07 26.09.2023
Посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия остается «верным союзником братской стране Армении».
Посол Антонов призвал США воздержаться от опасных слов, влияющих на настроения в Армении
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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В посольстве России в США призвали американские власти контролировать свои призывы и действия, которые искусственно усиливают антироссийские настроения в Армении.

Посол Анатолий Антонов назвал возмутительными «подобные инсинуации местных чиновников». Ответы посла на вопросы СМИ опубликовало посольство в телеграм-канале.

«Американцы, по сути, подпевают неконструктивным публичным заявлениям армянских политиков, цель которых - снять с себя ответственность за собственные "проколы" во внутренней и внешней политике. Российская Федерация была и остается верным союзником Армении. Всегда стремилась оказывать этой братской стране необходимую помощь. В том числе - направив в Нагорный Карабах наших миротворцев», - заявил глава российского диппредства в США.

Он обратил внимание, что гибель российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта «подчеркивает готовность России идти на сложные решения», чтобы между народами Армении и Азербайджана наступил мир.

«Призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Тем самым подтверждают, что задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения нас из данного региона», - подытожил посол Антонов.

Ранее внешнеполитическое ведомство России назвало неприемлемыми выпады премьера Армении Пашиняна в адрес России. МИД считает, что армянский политик пытается переложить на Россию ответственность за фиаско в Карабахе.

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