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МИД назвал неприемлемыми выпады Пашиняна в адрес России

Ирина Елагина
17:19 25.09.2023
В Москве считают, что Ереван пытается переложить ответственность за фиаско в Карабахе на Россию.
МИД назвал неприемлемыми выпады Пашиняна в адрес России
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Россия считает недопустимыми выпады руководства Армении и предупредила, что ничего, кроме отторжения, подобная риторика не вызывает. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Послание премьер-министра Республики Армения Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения», - отметили на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Ереван пытается «умыть руки» и избежать ответственности за фиаско в Карабахе.

«Налицо - попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», - отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что МИД назвал ошибкой стремление Еревана отвернуться от России и стать заложником Запада.

Экспертное мнение и аналитика
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